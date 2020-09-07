Представитель Тимошенко назвала бредом данные о её уходе из политики

Пресс-секретарь лидера украинской партии «Батькивщина» Марина Сорока отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Тимошенко уходит из политики. Она назвала эти данные бредом.
Так она
Добрый день. Бред не комментирую, — сказала она.
Накануне украинское издание «Вести» со ссылкой на источники сообщило, что Тимошенко планирует объявить о своём уходе из большой политики в начале 2021 года. Информаторы рассказали, что политик встречалась с «очень влиятельным человеком», после чего приняла такое решение. В её партии якобы уже началась борьба за контроль над объединением.
Тимошенко занимается политикой больше 20 лет. Она была депутатом Верховной рады семи созывов (всего их было девять), трижды участвовала в президентских выборах, а также была премьер-министром странны.
Как писал NEWS.ru, 23 августа стало известно, что политик заразилась коронавирусом. 25 августа выяснилось, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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