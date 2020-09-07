Представитель Тимошенко назвала бредом данные о её уходе из политики

https://static.news.ru/photo/dfc134c2-f116-11ea-a8ed-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Пресс-секретарь лидера украинской партии «Батькивщина» Марина Сорока отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что Юлия Тимошенко уходит из политики. Она назвала эти данные бредом.

Так она ответила на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Добрый день. Бред не комментирую, — сказала она.

Накануне украинское издание «Вести» со ссылкой на источники сообщило, что Тимошенко планирует объявить о своём уходе из большой политики в начале 2021 года. Информаторы рассказали, что политик встречалась с «очень влиятельным человеком», после чего приняла такое решение. В её партии якобы уже началась борьба за контроль над объединением.

Тимошенко занимается политикой больше 20 лет. Она была депутатом Верховной рады семи созывов (всего их было девять), трижды участвовала в президентских выборах, а также была премьер-министром странны.

Как писал NEWS.ru, 23 августа стало известно, что политик заразилась коронавирусом. 25 августа выяснилось, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.