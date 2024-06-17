Появились новые детали по иску Усманова к UBS Europe Адвокат Рабенау: у банка UBS Europe SE будет шесть недель на ответ Усманову

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

Банк UBS Europe SE получит до шести недель времени на ответ по иску бизнесмена и миллиардера Алишера Усманова, заявила РИА Новости представляющая истца адвокат Штефани Рабенау. По ее словам, после этого суд определит дату предварительного слушания.

Мы подали иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне 7 июня 2024 года. Далее франкфуртский суд вручит иск компании UBS Europe SE, которой сначала будет предоставлен двухнедельный срок для того, чтобы сообщить, желает ли она защищаться против иска, а затем еще один срок для ответа на иск (как правило, это занимает еще две-четыре недели), — уточнила юрист.

Ранее стало известно, что причиной иска Усманова стала «серия необоснованных документов о подозрительных финансовых операциях». По словам представителя бизнесмена, банк в 2018–2022 годах направил более десяти уведомлений относительно операций Усманова в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии, одно из них касалось предположения об отмывании денежных средств при снятии наличных.

Защита миллиардера сочла эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», и отправленными без надлежащего основания. По мнению защиты, действия банка привели к финансовым потерям, колоссальному ущербу репутации Усманова и «незаконным расследованиям» против него в 2022 году в Германии.