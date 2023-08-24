Появились кадры с разрушенным от взрывов автовокзалом в Днепре

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак опубликовал в своем Telegram-канале кадры с разрушенным от взрывов автовокзалом в Днепре. Он уточнил, что, по последним данным, в результате произошедшего пострадали 10 человек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как утверждает в Telegram военкор Юрий Котенок, удары по автовокзалу могли быть нанесены ракетами «Искандер» и С-300. Он также добавил, что под обстрел мог попасть железнодорожный узел в городе.

О том, что объект транспортной инфраструктуры в Днепре получил повреждения в результате серии мощных взрывов, Лысак сообщил ранее. По данным украинских СМИ, минувшей ночью взрывы также были слышны и в Киеве, в частности на Борщаговке. При этом воздушной тревоги на территории украинской столицы объявлено не было.

Кроме этого, Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о серии мощных взрывов в Херсоне, находящемся под контролем Украины. Как отмечается, о серии мощных взрывов авторам канала сообщил источник. При этом о каких именно ударах идет речь, не уточняется. Минобороны России не комментировало ситуацию.