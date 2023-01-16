Посольство России: о сносе могил на кладбище во Франции речи не идет

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Речи о сносе могил на французском кладбище, где похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус, не идет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России во Франции. При этом в дипмиссии считают категорически неприемлемым отказ города Сен-Женевьев-де-Буа принимать арендную оплату за места на кладбище.

Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян. <…> В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет, — сообщили посольстве.

Город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы деньги на возобновление аренды участков на одноименном кладбище, где расположены захоронения представителей России.

На табличках, установленных на могилах россиян, сказано, что срок действия концессии истек, а для продления или отказа необходимо связаться с мэрией. С момента подписания соглашения о партнерстве между Москвой и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году Россия оплачивала аренду мест, где похоронены люди, у которых не осталось родственников.

Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем во Франции.