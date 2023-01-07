Посол Украины Пристайко заявил о непостижимых потерях ВСУ в живой силе

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вадим Пристайко

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко назвал непостижимыми потери ВСУ в рамках вооруженного конфликта с РФ. В интервью Newsweek дипломат подчеркнул, что украинская армия теряет солдат «направо и налево». При этом конкретные цифры Пристайко называть не стал.

Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы, — заявил Пристайко.

По мнению посла, боевая активность ВСУ дает Западу «уникальный шанс». Пристайко считает, что в мире существует не так много стран, которые могли бы «пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом».

Дипломат серьезно отнесся к возможности ядерного конфликта, выразив мнение, что в действительности человечество может с этим столкнуться «сейчас или позже».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ потеряли около 20 офицеров на этой неделе во время попыток контратак в Донбассе. По его словам, больше всего потерь войска Украины понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово — Кременная на севере ЛНР.