Посол России в Сербии описал начало «горячей фазы» конфликта с Косово Дипломат Боцан-Харченко: «горячую фазу» конфликта в Косово может вызвать ликвидация баррикад сербов

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Косово

«Горячая фаза» конфликта Сербии и Косово может начаться с попытки косовского спецназа ликвидировать баррикады, возведенные косовскими сербами, рассказал ИА SM.News посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, в таком случае сербский президент применит вооруженные силы, которые уже стянуты к границе. Также дипломат отметил, что Косово может занять сторону Албании.

«Горячая фаза» может выглядеть как действие. То есть начаться путем акций косовского спецназа по ликвидации баррикад, которые возвели косовские сербы. Разумеется, последние будут отвечать. Александр Вучич , опираясь на его заявления, не отступит, не намерен сдаваться. Белград должен использовать ту силу, которая накоплена и находится на административной линии, — считает Боцан-Харченко.

Дипломат добавил, что миротворческие силы НАТО в Косово имеют в своем составе представителей албанских вооруженных сил, поэтому не могут считаться нейтральными. Эксперт отметил, что раньше Альянс пытался скрывать подобные факты, однако сейчас совершенно их «не стесняется».

Миссия НАТО KFOR ранее усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.