Посол Андреев допустил, что к нападению на него причастны спецслужбы Польши

Сергей Андреев / Фото Ирина Полина/ТАСС

Посол России в Варшаве Сергей Андреев предположил, что нападение на него могло быть скоординировано польскими спецслужбами. В эфире Первого канала дипломат заявил, что не верит в «спонтанность» акции. Инцидент произошёл 9 мая во время попытки представителя российской дипмиссии возложить венок на кладбище к захоронению советских солдат: Андреева облили красной жидкостью, оказавшейся сладким сиропом.

Это не имеет какого-то логического объяснения. Поверить в то, что это была некая спонтанная акция, не могу, — сказал посол.

Он добавил, что у Польши «очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности». По мнению Андреева, акция готовилась долгое время.

Не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны соответствующих польских служб, — заключил он.

Во время нападения поляки и украинцы, присутствовавшие на церемонии возложения венков, преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес. Завершить церемонию дипломату не дали. МИД РФ выразил решительный протест в связи с произошедшим, а также потребовал организовать церемонию возложения венка, обеспечив участникам полную безопасность.

В свою очередь, в МИД Польши заявили, что в республике «осознают серьёзность ситуации» и следят за её развитием.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объяснил нападение на российского посла в Варшаве событиями на Украине. Он подчеркнул, что понимает эмоции людей, которые собрались на манифестацию против российской военной операции у мемориального кладбища советских солдат. Каминьский указал, что польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

Позже рекомендацию подтвердил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Он назвал желание российских дипломатов возложить цветы на кладбище советских воинов «провокацией».