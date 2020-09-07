Посла РФ вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

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Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко в связи с постом официального представителя МИД РФ в Facebook с шуткой в адрес сербского президента Александра Вучича.

Глава сербского внешнеполитического ведомства и первый вице-премьер Ивица Дачич рассказал, что перед встречей с послом ему позвонил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

Для меня приятно и важно, что сам Лавров, первый человек российской дипломатии, включился в разрешение ситуации, — отметил он.

После встречи он заявил, что ситуация вокруг поста Захаровой исчерпана. По его словам, Лавров приложил большие усилия, чтобы «закрыть случай».

Дачич в утренней программе Happy TV заявил, что две страны являются стратегическим партнёрами и продолжают это сотрудничество, и это не оставит следа на наших добрых отношениях, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы МИД Сербии.

Он отметил, что сербская делегация не позволила, чтобы подписанный в Вашингтоне документ мог отразиться на отношениях страны с РФ и КНР.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию официального представителя МИД Марии Захаровой о встрече президентов США и Сербии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, с сербской стороны «возможно, возникло недопонимание». Он добавил, что чиновникам и дипломатам нужно тщательно следить за корректностью формулировок при ведении соцсетей во избежание таких ситуаций.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что ироничный пост Марии Захаровой является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сама Захарова пояснила, что её публикация была неверно истолкована.

Сербская делегация с Вучичем во главе нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу», писал NEWS.ru.