Посетители ресторана в ЕС испугались просьбы русскоговорящего туриста Русскоговорящий турист заказал гранату в кафе Лиссабона и напугал посетителей

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Русскоговорящий турист напугал посетителей ресторана в Португалии, попросив гранату вместо гранатового сока, сообщает британское издание The Telegraph. По его данным, 36-летний путешественник перевел свою просьбу с помощью мобильного приложения и написал готовый текст на салфетке. Официант прочитал слово «граната», испугался и вызвал полицию.

Инцидент произошел в одном из ресторанов Лиссабона. После того как сотрудники полиции прибыли на место вызова, они окружили русскоговорящего туриста и потребовали, чтобы он лег на землю лицом вниз. При этом отмечается, что они отдавали приказы, целясь в мужчину из табельного оружия. Полицейские допросили и обыскали путешественника. В ходе беседы с сотрудниками он заявил, что переводчик неправильно перевел его слова. Правоохранительные органы Португалии также провели обыск в гостиничном номере туриста и проверили его по базе данных преступников. Позднее мужчину отпустили.

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