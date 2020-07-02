Порошенко заподозрили в подготовке «кровавого» переворота на Украине

https://static.news.ru/photo/fd5a12ec-bc69-11ea-8bb1-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко готовит вместе с националистами «кровавый» переворот. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как «Азов», «Национальный корпус», и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь, — цитирует РИА Новости высказывание парламентария в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что Порошенко объединился с бывшим секретарём СНБО Александром Турчиновым, «умеющим делать перевороты». По мнению Кивы, если действующий президент страны Владимир Зеленский «не остановит сегодняшний хаос, давление на украинцев», то на Украине могут повториться события 2014 года.

Депутат добавил, что переворот будет стоить Зеленскому власти.

Мы себя защитить умеем, а он станет той сакральной жертвой, которая и будет нужна той банде, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что ещё один депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал Зеленского последним президентом Украины. По его словам, Зеленского, который «столько обещал народу», на президентских выборах год назад поддержали три четверти граждан, а теперь большинство из них разочаровались в своём выборе. Он заявил, что Зеленский просто не знает, что делать с Украиной.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил нерешительность украинского лидера в том, что касается уголовного преследования Порошенко. Он «спасовал и забился в угол», когда потребовалось действовать.