Зеленского в Раде назвали последним президентом Украины

https://static.news.ru/photo/e8252e24-ba7b-11ea-af7d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский имел огромную возможность сделать страну процветающей, но не справился. Теперь он может оказаться последним человеком, занимавшим данный пост, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Я ещё год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту! — отметил нардеп.

По его словам, Зеленского, который «столько обещал народу», на президентских выборах год назад поддержали три четверти граждан. Большинство из них разочаровались в своем выборе, а президент «73 процентов украинцев» начинает «заигрывать» с 20 процентами тех, кто за него не голосовал. Зеленский просто не знает, что делать с государством, считает Рабинович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейтинг доверия граждан президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до рекордно низких значений. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Центром Разумкова. Согласно им, с сентября 2019 года рейтинг украинского лидера обвалился с 56,1% до 25,3%. При этом уровень доверия бывшему президенту страны Петру Порошенко возрос по сравнению с прошлогодними показателями с 6,1% до 11,1%.