Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

Петр Порошенко / Фото Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к своему преемнику Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему выезд из страны. В своем Telegram-канале он указал, что у него есть законные основания покинуть территорию Украины. По словам Порошенко, у него имеется официальное приглашение от президента Европейской народной партии (ЕНП) Дональда Туска, а также оформленная командировка, которую подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — NEWS.ru) на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам, — заявил Порошенко.

Ранее экс-президенту дважды за сутки не дали покинуть Украину. 28 мая машину бывшего лидера страны остановили сотрудники патрульной службы на пропускном пункте «Рава-Русская». В партии Порошенко заявили, что сотрудники патруля говорили о «поддельном или отменённом распоряжении».

До этого на том же пропускном пункте Порошенко не дали покинуть Украину из-за того, что патрульные не смогли считать QR-код, разрешающий пересечь границу.