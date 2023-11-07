Помощник Залужного погиб в день рождения: что за взрыв, кто подарил гранаты Помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в день рождения при взрыве гранаты

Фото: vk.com/Геннадий Частяков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о гибели своего помощника — майора Геннадия Частякова. Военный рассказал, что причиной смерти стала детонация одного из подарков, который майор принял в свой день рождения.

Что известно о гибели помощника Залужного

ЧП произошло в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» сообщила, что также от взрыва пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали. Возбуждено уголовное дело. По словам Ревы, причиной гибели стало неосторожное обращение с боеприпасами. При этом издание «Эспрессо», со ссылкой на источники, утверждает, что мужчина был убит в результате диверсии.

Telegram-канал RT на русском опубликовал фото от украинских СМИ с места гибели помощника главкома ВСУ.

Кто передал подарок помощнику Залужного

Подарок, при открытии которого сработало взрывное устройство, убившее помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, мог передать ему старший помощник замглавкома ВСУ Тимченко, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По его данным, об этом рассказала жена погибшего.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги. По его словам, в кабинете этого человека уже провели обыск.

«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. <...> Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск», — рассказал Клименко.

Он отметил, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты еще две аналогичные гранаты. Кроме того, в квартире Частякова полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу.

Telegram-канал Baza со ссылкой на украинские СМИ написал, что Тимченко уже дал показания. По данным канала, он рассказал, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски «Black Label» и шесть гранат.

«Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. При этом он сказал Частякову: „Тебя удивить тяжело — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски“. По-видимому, Частяков воспринял это как шутку. Потому что, забрав детей из школы, начал разбирать с ними подарки. Майор подумал, что полковник положил в коробку не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Рассматривая такую гранату с детьми, он дернул за кольцо, раздался взрыв», — говорится в сообщении канала.

Что сказали в ДНР о гибели Частякова

Гибель помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова является «приветом» для Валерия Залужного от президента страны Владимира Зеленского, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что произошедшее не может быть несчастным случаем, а представляет собой убийство. По мнению Гагина, инцидент доказывает, что «украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке».

Какой ранее сигнал сделал Залужный

Статья Валерия Залужного в журнале Economist является вынужденным обращением к Соединенным Штатам из-за бездействия президента Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, признание главкома можно считать «сигналом о помощи» от военных.

В интервью Economist Залужный отметил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его словам, если в арсенале у ВСУ не появится чего-то качественно новое, то не будет «глубокого и красивого прорыва».

Как гибли другие военачальники Украины

С начала спецоперации СМИ и профильные Telegram-каналы постоянно сообщают об уничтожении комбатов различных подразделений армии Украины.

В июле 2022 года «Московский Комсомолец» сообщал, что в зоне СВО ликвидирован командир 28-й механизированной бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины с 2014 года.

В сентябре 2022 года Telegram-канал «Русская весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе» сообщил о гибели командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого, майора Александра Винокурова.

Также в сентябре 2022 года ИА «Красная весна», ссылаясь на REGNUM, сообщило о гибели в зоне СВО заместителя командира батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) подполковника Игоря Безоглюка.

В ноябре 2022 года «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Суспільне Ужгород» заявили о ликвидации в Херсонской области полковника Николая Красивова — комбата 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также в ноябре 2022-го Telegram-канал Colonelcassad — авторский проект военэксперта Бориса Рожина — заявил о ликвидации в районе Херсона командира 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады майора Вадима Одуда.

В январе 2023 года Рожин рассказывал о том, что российские военные ликвидировали в Харьковской области командира батальона «Полтава» Вооруженных сил Украины полковника Олега Громадского, но не привел подробностей.

3 ноября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие ВС РФ ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова с позывным Бек. По данным канала, Кудабеков погиб в ходе боевых действий. Отмечается, что он занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов».

Минобороны России эти сообщения не комментировало.

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