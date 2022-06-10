Помощник Кадырова рассказал об удерживании граждан в промзоне Северодонецка Помощник Кадырова рассказал об удерживании тысячи мирных граждан в промзоне Северодонецка

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Солдаты вооруженных сил Украины

Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал в эфире Первого канала, что в промышленной зоне Северодонецка удерживаются более тысячи мирных граждан. При этом, по его словам, в Северодонецке зачищено около 20% промышленной зоны.

Алаудинов уточнил, что сама промзона Северодонецка находится под полным контролем российских войск, и о контратаках противника речи не идёт. Кроме того, сейчас ведутся работы по полному блокированию Лисичанска и прилегающих к нему территорий, которые также берутся в окружение и будут подвергнуты зачистке.

Наша основная задача — чтобы не пострадало мирное население, которое находится у фашистов в качестве живого щита, — заключил помощник главы Чечни.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ удерживают сотни мирных жителей в подвалах завода «Азот», расположенного в городе Северодонецк под Луганском. При этом на территории предприятия находятся емкости с вредными химикатами, которые заминировали украинские военные. Представители министерства утверждают, что военнослужащие Украины планируют подрыв данных резервуаров, в которых находится кислота, аммиак и аммиачная селитра, при отступлении с занятых позиций.