Полянский возмутился реакцией западных СМИ на обстрел роддома в Донецке

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский возмутился отсутствием реакции западных СМИ на обстрел ВСУ роддома имени Вишневского в Донецке. В понедельник, 13 июня, представительство СЦКК сообщило о многочисленных обстрелах городов и посёлков в ДНР из РСЗО и артиллерии разного калибра, пишет ТАСС. Один из снарядов угодил в роддом.

Где реакция западных СМИ? Всех этих Би-би-си, Reuters, France-Presse и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения? — написал в соцсетях Полянский.

Что касается обстрела Донецка, то это была беспрецедентная по мощности и продолжительности атака. На данный момент в подвале роддома находятся несколько десятков женщин с детьми.

Вместе с персоналом они укрываются в подвале с полудня. Во время вечернего обстрела украинский снаряд попал в соседнее с больницей здание, в роддоме выбило окна.

Ранее сообщалось, что беременных женщин эвакуировали в подвал, медикам приходится работать в режиме чрезвычайного положения. Информация о пострадавших в результате удара по роддому пока не поступала.