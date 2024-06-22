Польские самолеты вновь поднялись в небо из-за России Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

F-16

Самолеты Вооруженных сил Польши и союзных государств поднялись в небо в юго-восточной части страны ночью 22 июня, сообщило Оперативное командование ВС республики в социальной сети X. Такая мера была принята на фоне, как утверждается, «усиленной активности» дальней авиации России. Жителей предупредили о возможном повышении уровня шума. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации, — говорится в публикации.

Последний раз польские военные самолеты поднимались в воздух в ответ на предполагаемую активность дальней авиации России 14 июня. В юго-восточных землях республики также ожидалось повышение уровня шума.

Ранее бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак призвал польские власти заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Кроме того, он предложил выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.

До этого пограничная служба Финляндии сообщала о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.