Польша ждет момента, чтобы откусить Западную Украину Сергей Шойгу не исключил вероятности поглощения Польшей территории Западной Украины

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Министр обороны Сергей Шойгу развил тезисы, не так давно изложенные главой нашей СВР Сергеем Нарышкиным. По его мнению, ради поглощения Западной Украины польские власти хотели бы использовать создаваемое на регулярной основе воинское соединение — польско-украинскую бригаду. Президент Зеленский откровенно подыгрывает таким планам. Но все ли на нынешней Украине согласны на такую ампутацию?

Миссия «польских миротворцев»

«Гиена Европы», Польша, с самого начала нашей СВО увидела свой шанс осуществить долговременную мечту — вернуть восточные крессы. То есть пять западных областей Украины. Тогда же Ярослав Качинский, глава правящей партии «Право и справедливость», предложил ввести на эти земли как бы польских миротворцев под предлогом защиты гражданского населения. В дальнейшем в Варшаве неоднократно интерпретировали этот посыл. Смущало только то обстоятельство, что польские силы оказались бы там без натовского зонтика и одобрения со стороны ООН.

«Проект» этот так или иначе «вентилировался» и в европейских инстанциях, где рисовали карты полного раздела Украины с участием не только Польши, но и Румынии с Венгрией. И допускали прием Незалежной в НАТО частями, начиная с западных регионов.

Немало для сдачи территорий сделал и сам Зеленский, объявивший фактически о новой унии двух государств и наделении польских граждан равными правами с украинцами, позволяющими им, например, служить в украинских силовых структурах. Для пущего сближения Зеленский даже перенес День защитника отечества с 14 октября на первое число, чтобы он не ассоциировался у поляков с преступлениями бандеровцев. Вот только на покаяние за массовое убийство поляков на Волыни он никак решиться не может, опасаясь уже своих нацистов.

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Воспользуются ли поляки гибелью украинской армии

Единое польско-украинское (а теперь и польско-литовско-украинское) воинское формирование, которое упомянул Шойгу, в теории существует уже немало лет. Оно даже как бы действовало в Ираке вместе с силами других международных «миротворцев». Правда, сейчас этот проект хотят сделать даже более весомым и сформировать целый общий корпус. Понятно, что мешают активные боевые действия.

Но, с другой стороны, гибель на фронте многих боеспособных украинских формирований, тяжелые потери, понесенные ВСУ, форсированная мобилизация на Западе страны — все это может облегчить польскую интервенцию. И ее вполне реально осуществить под прикрытием ввода не чисто польских, а совместных с неназванными украинскими военными сил. Тем более, если местная полиция, пограничная стража и таможня уже будут насыщены польскими специалистами широкого профиля.

Так ли все безоблачно у «объединителей»

Однако далеко не все на нынешней Украине согласны на такой аншлюс украинских западных областей. И не так давно внутренние противоречия неожиданно резко выразил рупор офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, сейчас Польша — самый близкий партнер и друг, но потом обе страны станут жестко конкурировать. Проявлением такой конкуренции уже стало польское эмбарго на поставки украинской сельскохозяйственной продукции. Свое зерно Польше оказалось куда ближе украинского. Экономика взяла верх над политикой.

К тому же Варшава никак не дождется извинений за убийство почти ста тысяч поляков бандеровцами на Волыни. Пепел заживо сожженных напрасно стучится в их сердца. Да и вряд ли поляки верят нынешним обещаниям Зеленского и К, фактически загнанных в угол. Весь мир видит, как Киев держит свое слово. Потому в Варшаве выжидают возможного краха киевского режима и возникновения ситуации хаоса на западе страны. Поэтому польским стратегам не нужно ни прекращение огня, ни замораживание конфликта на Украине. У них своя игра.