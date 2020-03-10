Польские власти установили круглосуточный санитарный контроль на границе с Россией в Калининградской области. Он будет осуществляться также на белорусской и украинской границах.
На пропускных пунктах будут постоянно дежурить бригады скорой помощи. Для всех въезжающих в страну станет обязательным прохождение медицинской проверки. Лица с симптомами коронавируса будут госпитализироваться.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский попросил туристов из других стран с пониманием отнестись к принимаемым властями страны мерам,
Ранее NEWS.ru писал, что Варшава ввела санитарный контроль на границах с Германией и Чехией. На сегодняшний день в Польше зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен