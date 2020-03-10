https://static.news.ru/photo/21aefe68-62cf-11ea-9e21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Польские власти установили круглосуточный санитарный контроль на границе с Россией в Калининградской области. Он будет осуществляться также на белорусской и украинской границах.

На пропускных пунктах будут постоянно дежурить бригады скорой помощи. Для всех въезжающих в страну станет обязательным прохождение медицинской проверки. Лица с симптомами коронавируса будут госпитализироваться.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский попросил туристов из других стран с пониманием отнестись к принимаемым властями страны мерам, сообщает «Радио Польша».

Ранее NEWS.ru писал, что Варшава ввела санитарный контроль на границах с Германией и Чехией. На сегодняшний день в Польше зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом.