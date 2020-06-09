Польша в скором времени может открыть свои границы

Польша скоро может открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу, — сказал Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что главный вопрос заключается в диапазоне границ — либо это будут ближайшие страны, либо полная шенгенская зона.
Также Шумовский подчеркнул, что уровень распространения коронавируса в Польше «приближается к похожему уровню среди европейских стран».
Согласно данным Минздрава, общее количество зарегистрированных случаев инфицирования в Польше превысило 27 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия открывает границы для выезда своих граждан за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Также разрешается въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими.
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