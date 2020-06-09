Польша в скором времени может открыть свои границы

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Тестирование жителей одного из наиболее пострадавших городов мира, итальянского Бергамо, показало, что половина из них обладает антителами к коронавирусу.

Антитела к к COVID-19 являются маркером того, что организм человека столкнулся с коронавирусом, даже если болезнь протолкала бессимптомно. Так, положительный результат на антитела показали 56,9% местных жителей, причём среди сотрудников...