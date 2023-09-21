Зеленский обвинил Дуду в поддержке РФ: чем грозит Украине ссора с Польшей По мнению экспертов, конфликт Варшавы и Киева может только усилиться

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Лидеры Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обменялись публичными упреками на полях Генеральной Ассамблеи ООН в США. Первый обвинил своего главного партнера в поддержке России, второй сравнил Украину с утопленником, который тянет за собой на дно спасателя. В итоге запланированная встреча двух президентов не состоялась. Почему ухудшились польско-украинские отношения, кто виноват в разладе и что будет, если Варшава откажется помогать Киеву, — в материале NEWS.ru

Как Зеленский и Дуда рассорились в ООН

На этой неделе Генассамблея ООН стала полем для публичного скандала между Киевом и Варшавой. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своих партнеров, которые ограничили поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России.

«Тревожно видеть, как <...> некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер», — заявил Зеленский.

«Некоторыми друзьями» украинский лидер мог назвать Польшу, Словакию и Венгрию, которые ранее ввели собственный запрет на экспорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Президент Польши Анджей Дуда не остался в стороне. Он отменил встречу с Зеленским на Генассамблее ООН и сравнил Украину с утопленником, который может утащить за собой на дно спасающих его от гибели. Так он прокомментировал журналистам запрет на ввоз украинского зерна на брифинге в Нью-Йорке.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя на глубину... Он может просто утопить спасателя», — приводит его слова агентство Reuters.

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником

В чем состоит зерно раздора Польши и Украины

Ранее сообщалось, что Польша и Украина развязали «аграрную войну». Причиной послужило эмбарго Варшавы на экспорт украинской сельхозпродукции весной 2023 года. Тогда польские фермеры устроили забастовку в связи с падением цен на зерно почти вдвое из-за импорта более дешевой сельхозпродукции с Украины. После того как Варшава, а также Братислава и Будапешт отказались снимать запрет вопреки решению Еврокомиссии, Киев объявил о подаче иска в ВТО в отношении этих государств и сообщил об ответных мерах на импорт польского лука, капусты, яблок и помидоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за разгоревшимся раздором двух стран. По его мнению, «манера поведения» Киева будет «все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и прибалтийские государства».

«Там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше», — приводит слова Пескова «Коммерсант».

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что Польша ставит интересы своих граждан выше потребностей Украины. По его словам, украинские власти полагают, что страны Запада должны ими жертвовать ради Киева.

«Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине. Такой подход входит в конфликт с позицией Зеленского», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Подобная риторика польского лидера может говорить о глубоком кризисе отношений между Польшей и Украиной, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, противоречия между странами зрели уже давно, а сейчас этот конфликт только усилился.

«На экзистенциальном уровне поляки ненавидят украинцев больше, чем русских. Они имеют территориальные претензии к Западной Украине, плюс их раздражает большое количество украинских беженцев, плюс удар по сельскому хозяйству в связи с поставками украинского зерна. Все это оказало давление на польскую политику. Этот нарыв прорвался», — заявил Царев.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press Польша и Украина развязали «аграрную войну»

Что по-прежнему объединяет Варшаву и Киев

Политолог Ростислав Ищенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что разные экономические интересы, связанные с торговлей зерном, существенно не повлияют на польско-украинские отношения. По его мнению, страны по-прежнему объединяет единая цель — борьба с общим врагом.

«Россия — их враг. Это их будет сближать в любом случае значительнее, чем разделяет другое. Волынская резня их разделяла сильнее, чем все эти зерновые вопросы. Но ничего, они как-то это преодолели и вместе против нас воюют», — сказал Ищенко.

С этим согласен и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он объяснил NEWS, что отношения Варшавы и Киева никогда не были и не будут доверительными.

«Они всегда будут остро конкурентными. Просто на этапе 2022 года произошло временное объединение против общего врага. Ну, как они думают, что Россия им враг. Далее возможны варианты и иные конфигурации», — отметил эксперт.

Межевич также указал на третью силу, которая в данной ситуации совсем не заинтересована в конфликте Польши и Украины.

«Я абсолютно уверен, что сейчас и американское посольство в Киеве, и американское посольство в Варшаве предпринимают все возможные усилия, чтобы снять остроту противоречий», — предположил эксперт.

Однако, по мнению Царева, Вашингтон не заинтересован в том, чтобы помирить двух соседей.

«Польша в большей степени прислушивается сейчас к Великобритании, чем к Соединенным Штатам. Это США напрягает, в том числе по вопросу Украины», — подчеркнул бывший парламентарий.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Польшу и Украину объединяет единая цель — борьба с общим врагом

Чего может лишится Украина без польского союзника

Польские политики считают Украину неблагодарной за всю ту помощь, которая была оказана за последние полтора года. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий уже объявил, что Варшава не будет передавать вооружения Киеву, хотя ранее являлась крупнейшим поставщиком оружия после Вашингтона и Лондона.

Политолог Владимир Корнилов рассказал NEWS.ru, что у большинства политических сил Польши есть определенный консенсус относительно противостояния Украины с Россией.

«Они не собираются отказываться от того плана, который они мечтают осуществить. Этот план заключается в том, чтобы как можно больше украинцев погибло в борьбе с русскими», — сказал Корнилов.

По словам Царева, на Украине также начали понимать, что их стране не светит вступление в Европейский союз без польского голоса.

«В Киеве постепенно теряют надежды на НАТО. Им уже многократно сказали, что их туда не примут. А теперь нет надежды и на ЕС. Еще есть вопрос по продлению льгот для украинских беженцев. Он возникнет в 2024 году. В принципе, до него рукой подать, вполне возможно, что эти льготы и выплаты не продлят. Каждый новый день для Зеленского будет сопряжен с какими-то потерями и унижениями», — предположил экс-депутат Рады.

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press Польша может прекратить финансовую помощь украинским беженцам

Утихнет ли конфликт после парламентских выборов в Польше

Владимир Корнилов напомнил, что 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы и по мере их приближения накал страстей между Варшавой и Киевом будет только нарастать.

«Очень высоки ставки. Идет борьба за голоса польских фермеров и жителей сельской глубинки, которые являлись базовым электоратом правящей партии „Право и справедливость“. Сейчас за эти голоса ведется просто отчаянная борьба между всеми политическими силами», — объяснил политолог.

Кроме этого, он допустил, что в случае возможной встречи Дуды и Зеленского первый бы предостерег своего коллегу от поспешных заявлений до выборов Польше. Но этого не произошло.

«Мы видим, что риторика только накаляется и дошла до того уровня, когда от заявлений переходят к действиям. Наверное, сразу после выборов уже отыграть назад не получится», — заключил Корнилов.

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