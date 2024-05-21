Политолог заявил о намерении Евросоюза «поменять правила игры» ради Украины Политолог Рар: ЕС может сделать исключение ради членства Украины и Молдавии

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Евросоюз может «поменять правила игры», сделав исключение ради членства Украины и Молдавии, считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сейчас переговоры о возможном вступлении этих постсоветских стран в ЕС ведутся с одной целью: показать этим государствам, что они уже являются частью Запада.

Нельзя исключить, что для Украины и Молдавии будут сделаны исключения из правил. <...> Не исключено, что рано или поздно сам Евросоюз поменяет правила игры. И тогда принятие решений будет происходить не единодушно большинством количеством голосов, — пояснил Рар.

По словам политолога, пока действуют прежние критерии, вступление Украины и Молдавии в Евросоюз выглядит нереалистично. Рар напомнил, что для этого необходимо согласие всех остальных членов организации. Эксперт считает, что нет положения, при котором все страны — участницы ЕС согласятся на вхождение этих двух государств в состав союза. При этом он считает, что идею членства Украины и Молдавии в Евросоюзе будут проталкивать Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся 25 июня. В этот день пройдет саммит Европейского совета. По информации зарубежных СМИ, также в ЕС намерены начать переговоры о вступлении в объединение Молдавии.