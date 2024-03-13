Политолог раскрыл подоплеку заявлений Макрона об интервенции на Украину Политолог Корнилов: Макрон делает украинский кейс частью предвыборной программы

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Власти Франции за счет заявлений об отправке военных на Украину пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в стране, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он прокомментировал активную дискуссию об отправке военных из стран НАТО в зону СВО — с таким предложением выступил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

Судя по всему, Макрон решил отвлечь внимание от внутренних проблем и переключить весь фокус внимания на внешние, сделать украинский кейс центром своей избирательной кампании во время выборов в Европарламент. Так что можно сказать, что проблемы руководства Франции подтолкнули его, а за ним и всю Европу, к этой дискуссии на грани фола, — считает эксперт.

При этом, подчеркивает Корнилов, далеко не все партнеры Парижа готовы поддержать инициативу французского лидера. Идею уже отвергли ключевые участники Блока вроде США и Великобритании.

Больше всего меня удивило, что на Макрона довольно активно накинулись британцы, которые, по сути, были флагманами русофобской кампании в странах «Большой семерки». Тут они посчитали, что он своей мало реализуемой идеей вносит раскол в ряды НАТО, — заметил собеседник.

В конце февраля Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных войск стран Запада на Украину. А уже в марте он предложил сформировать коалицию из стран, готовых помочь ВСУ живой силой. Пока эту инициативу поддержали страны Прибалтики. В частности, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нельзя исключать вариант с интервенцией и возможным «упразднением красных линий», которые, по его мнению, государства НАТО сами для себя установили.