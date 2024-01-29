Политолог раскрыл планы Евросоюза по экономической блокаде Венгрии Политолог Кортунов: Евросоюз может лишить Венгрию доступа к структурным фондам

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз может ограничить доступ Венгрии к структурным фондам и ее участие в реализации многосторонних инфраструктурных экономических проектов, рассказал NEWS.ru политолог и общественный деятель, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он не исключил, что Брюссель может также пойти на экономические санкции в отношении Будапешта, которые затормозят технологическое развитие страны.

Возможны самые разные варианты. Венгрия является получателем структурных фондов по линии Евросоюза. ЕС в качестве одной из своих целей ставит уравнивание экономического уровня своих членов. Поэтому страны Восточной и Центральной Европы, которые относительно недавно вошли в состав организации, получают деньги из структурных фондов. Здесь одна из возможных стратегий ЕС — ограничить доступ Венгрии к этим деньгам. Другой возможный вариант давления на Венгрию — ограничить ее участие в реализации многосторонних инфраструктурных экономических проектов Евросоюза, — сказал Кортунов.

По его мнению, Брюссель неохотно пойдет на экономическое сдерживание Венгрии, потому что это создаст прецедент. В то же время исключать данный факт невозможно, считает Кортунов.

Накануне FT писала о планах Брюсселя ударить по «экономическим слабостям» Венгрии, если она не изменит свою позицию по помощи Украине. В частности, ЕС намерен поставить под угрозу валюту страны, а также вызвать недоверие инвесторов с целью нанесения ущерба экономическому росту республики.