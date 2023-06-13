Политолог предсказал отказ от кириллицы на Украине Политолог Кот предсказал отказ от кириллицы на Украине

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Верховная рада Украины может начать заниматься вопросами перехода страны с кириллицы на латиницу, чтобы еще больше интегрироваться в западное сообщество, считает политолог и общественный деятель Юрий Кот. В разговоре с «Народными Новостями» эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал тактику отрицания всего русского.

Украинские политики будут сейчас пытаться максимально интегрироваться в западное сообщество. А дальше Киев будет продолжать глумиться над православными святынями, — подчеркнул политолог.

По словам Кота, главной ошибкой киевской власти при этом является переламывание привычных народу норм по своему усмотрению. Политолог пояснил, что мнение украинцев при принятии подобных решений не спрашивается. Кот уверен, что люди бы вряд ли их поддержали, Зеленский это прекрасно понимает. Президент Украины хочет заставить народ «отречься от своего прошлого и своих предков», считает эксперт.

Кот также отметил, что перенос Дня победы на Украине был принят, «переламывая через колено» все общественные нормы. Политолог не исключает, что подобные действия киевской власти в итоге приведут к народным волнениям.

Это делается киевской властью не от большого ума и силы, а от слабости и трусости. Если бы украинская власть могла себе позволить советоваться с людьми и принимать решения с явными общенародными нормами, то все было бы иначе, — добавил политолог.

Верховная рада Украины в конце мая поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий Днем памяти и победы над нацизмом 8 мая. Этой же инициативой отменяется празднование 9 мая как Дня Победы — теперь будет отмечаться День Европы.