Политолог оценил, сколько продлится мир на Украине при «корейском сценарии» Политолог Перенджиев: при корейском сценарии мир на Украине продлится три месяца

При «корейском сценарии» на Украине, то есть заморозке конфликта без подписания мирного договора, боевые действия возобновятся в течение трех месяцев, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Москва и Киев уже устраивали короткие перемирия, которые были нарушены.

Буквально через три месяца вспыхнет [новый конфликт после заморозки], то есть такой мир долго не продлится. Вспомните маленькие перемирия, которые мы объявляли, — Россия не активизировала боевые действия, а только была вынуждена отвечать на атаки ВСУ. Эти перемирия и были теми пробными шагами, как раз для того, чтобы понять, возможны ли какие-то «корейские сценарии» или любые другие заморозки. Они показали, что никто не собирается ничего замораживать, — сказал Перенджиев.

Ранее кандидат исторических наук Константин Асмолов заявил, что «корейский сценарий», который предлагают некоторые западные аналитики для урегулирования конфликта на Украине, даст Киеву лишь временную передышку. По его мнению, такой вариант не устранит причины кризиса.