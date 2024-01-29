Политолог объяснила цель территориальных претензий венгров и румын к Киеву Политолог Биткова: радикалы Венгрии и Румынии привлекают электорат за счет Киева

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Территориальные претензии к Украине, высказанные лидером румынской партии «Альянс за объединение румын» Клаудиу Тырзиу и главой венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, несут за собой цель привлечь симпатии электората, рассказала NEWS.ru старший научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова. По ее словам, тем не менее, проблемы взаимоотношений Киева с Будапештом и Бухарестом действительно есть.

Румыния и Венгрия входят в состав НАТО, которая не даст им ввязаться в это. Такие политики часто поднимают подобные темы, чтобы привлечь электорат на свою сторону. Хотя проблемы во взаимоотношении этих стран с Киевом действительно есть, несмотря на то, что недавно украинское законодательство в отношении некоторых национальных меньшинств было смягчено. Полагаю, что никаких интервенций со стороны Будапешта или Бухареста в Украину не будет, — заявила Биткова.

Политолог добавила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог ранее делать схожие заявления лишь для привлечения электората. По ее мнению, он «гибкий политик».

Орбан гибкий политик, преследующий свои интересы. Если ему будет выгодно, он отвернется от Москвы и будет сотрудничать с Брюсселем. Однако Орбан и так пользуется популярностью — у него большие успехи в экономической области. Что касается Румынии, то в этом году в ней пройдут президентские и парламентские выборы. Такие высказывания ультраправых можно объяснить этим фактором. Однако ее президент, Клаус Йоханнис, в высшей степени дипломатичен, он не позволяет себе выдвигать территориальные претензии к Украине, — сказала Биткова.

Ранее венгерский депутат Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может перейти под контроль Венгрии после поражения Украины в конфликте с Россией. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров. А румынский политик Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет аннексировать ряд украинских территорий и выйти из НАТО. По его словам, «нужна оттепель в отношениях между Румынией и Россией».