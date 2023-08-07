Политолог объяснил, зачем Германия хочет сменить правительство Польши Политолог Рар: Германия заинтересована в том, чтобы Польшей правили либералы

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Германия заинтересована в том, чтобы Польшей правили не консерваторы, а либералы, однако Берлин не может вмешиваться во внутренние дела Варшавы, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ФРГ критикует Польшу за отход от принципов либеральной демократии и поэтому сильнее других содействует блокировке платежей Варшавы со стороны Евросоюза.

Вряд ли Дональд Туск сможет реально заменить правительство Качиньского. Но давить на Польшу из Брюсселя и через комиссию ЕС Германия будет. Германия поэтому сильнее других содействует тому, чтобы заблокировать платежи ЕС Варшаве. В ответ на это Польша неумолимо требует от Берлина компенсации за ущерб, причиненный Польше гитлеровской Германией, — сообщил Рар.

Политолог добавил, что отношения между Германией и Польшей могут желать лучшего, но единственное, где позиции сходятся, — это «противостояние России».

Ранее заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский обвинил Германию в желании сменить правительство Польши. По его словам, в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Варшавы.

До этого доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что официальное заявление замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о том, что отношения его страны с Украиной являются «не самыми хорошими», стало продолжением затянувшегося дипломатического скандала между Варшавой и Киевом. По его мнению, причина этого конфликта является экономической и связана с введением в Польше запрета на импорт украинского зерна и эмоциональной реакцией на это со стороны киевских властей.