Политолог предрек отставку фон дер Ляйен после выборов в Европарламент Политолог Ткаченко: Урсула фон дер Ляйен может покинуть пост после выборов в ЕП

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может покинуть свой пост после выборов в Европарламент, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. При этом, считает он, не стоит ждать, что кто-то из политиков ЕС уйдет с должности до начала избирательной процедуры.

До выборов в Европарламент осталось совсем немного, вряд ли кто-то из европейских политиков уйдет в отставку досрочно. После них вся Еврокомиссия подаст в отставку. Есть шанс, что ее нынешняя глава Урсула фон дер Ляйен не переизберется. Однако на выбор назначаемых каждой страной ЕС еврокомиссаров повлиять сложно, — заявил Ткаченко.

Прокомментировал политолог и недавние высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана, который призвал к отставке ключевых чиновников ЕС. По мнению Ткаченко, пока венгерский политик останется при своей должности, так как он относительно недавно выиграл парламентские выборы в своей стране. В ЕП, добавил Ткаченко, Орбану идти смысла нет, так как туда сейчас избираются новички от политики или уже те, кто уже «отыграл свое».

Орбан ранее обвинил руководство Евросоюза в использовании принципа верховенства закона ради политического шантажа. Он заявил, что лидеры ЕС должны уйти в отставку, потому что провалили все ключевые проекты объединения. Особенно премьер выделил миграционную, санкционную и провоенную политику.