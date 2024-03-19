Политолог намекнул на смену немецких элит после призыва к миру на Украине Политолог Рар: курс партии депутата Вагенкнехт находит отклик у граждан Германии

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Сара Вагенкнехт

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт была абсолютно права, когда призвала Запад отказаться от снабжения Киева оружием, поделился мнением с NEWS.ru политолог Александр Рар. По его оценкам, сейчас политик обладает недостаточным авторитетом, чтобы требовать мирных переговоров по Украине, но ситуация может измениться после выборов в Европарламент.

Сара Вагенкнехт абсолютно права, но пока у нее недостаточно много политического авторитета, чтобы требовать мирные переговоры между Западом и Россией. Но значение ее будет, конечно, расти, особенно после выборов в Европарламент в начале июня этого года, — сказал он.

Рар напомнил, что осенью на территории бывшей ГДР пройдут земельные выборы, где партия Вагенкнехт может одержать победу. По его словам, политический курс депутата находит все больше отклика среди граждан Германии. Эксперт предположил, что в октябре она может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

Вот только к тому времени в немецких элитах что-то будет меняться. Сейчас большинство правящей элиты за стопроцентную поддержку Украины, для правящей элиты Германии, которая состоит из пособников «зеленых», возможная победа России на Украине — удар по НАТО и ЕС, — отметил политолог.

Вагенкнехт ранее заявила, что Россия продемонстрировала свою готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, некоторые страны отказались от снабжения Киева оружием, осознав, что это лишь затягивает боевые действия. Немецкий депутат возмутилась тем, что правительство Германии исключает любую возможность мирных переговоров, и раскритиковала антироссийские санкции.