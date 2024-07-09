В Грузии назвали условие для цветной революции по сценарию Запада Политолог Манджавидзе: революция в Грузии случится при вмешательстве Запада

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тбилиси, Грузия

Цветная революция в Грузии может произойти в случае военного вмешательства Запада или начала гражданского противостояния, рассказал NEWS.ru грузинский политический аналитик Иосиф Манджавидзе. Однако, по его словам, пока это маловероятно.

Цветная революция может произойти, однако ее вероятность мала. Ее не произойдет в случае, если Запад не решится на экстраординарные меры. Я подразумеваю военное вмешательство прежде всего. К сожалению, может начаться и внутригрузинское гражданское противостояние, — заявил Манджавидзе.

Политический аналитик отметил, что Евросоюз и США пытаются разжечь протесты в республике накануне парламентских выборов, намеченных на октябрь. Тем не менее, добавил эксперт, грузинское общество уже однажды столкнулось с последствиями подобных событий, так что антиреволюционные настроения в стране сильны.

Если цветная революция достигнет своих целей и пришедшие к власти люди будут проводить политику, схожую с той, что проводил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, это приведет к серьезным отрицательным последствиям. В долгосрочной перспективе такой курс станет трагедией для Грузии. Это негативно скажется и на отношениях с Россией, — сказал Манджавидзе.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии. По данным СВР, Белый дом разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». В основу пропагандистской акции легли обвинения в адрес России во всех бедах страны.