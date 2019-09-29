Фото: MVS_UA/Twitter

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе в украинском городе Сумы.

По данным пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины, расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлёкшее тяжкие последствия.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что восемь человек ранены в результате взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина» в городе Сумы. Инцидент произошёл в 10:51. В производственном цехе взорвалось оборудование, впоследствии возник пожар. Его удалось ликвидировать в 11:55.

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