https://static.news.ru/photo/10bf184e-e297-11e9-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MVS_UA/Twitter

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе в украинском городе Сумы.

По данным пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины, расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлёкшее тяжкие последствия.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что восемь человек ранены в результате взрыва на заводе «Гуала Кложерс Украина» в городе Сумы. Инцидент произошёл в 10:51. В производственном цехе взорвалось оборудование, впоследствии возник пожар. Его удалось ликвидировать в 11:55.