Полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих медиков

https://static.news.ru/photo/ec6d4154-c5ea-11ea-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elko Hirsch/Global Look Press

Французские полицейские использовали слезоточивый газ против участников акции протеста медиков в центре Парижа. Столкновения стражей порядка с митингующими произошли после завершения официальных мероприятий по случаю Дня взятия Бастилии.

Акция протеста была организована по призыву профсоюза медицинских работников. Её участники собрались на площади Бастилии и площади Республики. Их поддержали «жёлтые жилеты».

Протестующие требовали повышения зарплат, а также увеличения финансирования больниц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что День взятия Бастилии, который является во Франции национальным праздником и отмечается 14 июля, в этот раз праздновался по сокращённой программе из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия по инициативе президента Эммануэля Макрона были посвящены медикам, борющимся с COVID-19.

В июне французские активисты облили вход в здание Минздрава страны искусственной кровью в знак протеста против политики властей в сфере здравоохранения. По словам организаторов акции, медики испытывают дефицит оборудования и защитных средств, но при этом продолжают работать на пределе возможностей, проявляя «крайнюю преданность делу в разгар кризиса, чтобы спасти как можно больше жизней». Активисты заявили, что медработники заслуживают большего, нежели медали, которые им присуждаются по очень строгим критериям, и слезоточивый газ, применявшийся полицией при разгоне демонстраций врачей в Париже и других городах.

Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 209 640 случаев коронавируса. В стране умерли более 30 тысяч заразившихся и свыше 78 тысяч вылечились. Макрон заверил, что республика готова ко второй волне заболевания.