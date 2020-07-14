Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с пандемией

https://static.news.ru/photo/b4e142b8-c5e4-11ea-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Национальный праздник Франции 14 июля — День взятия Бастилии — в 2020 году, из-за пандемии COVID-19, отмечается по сокращённой программе. В этот раз торжества посвятили медикам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции нового типа. С таким предложением выступил глава государства Эммануэль Макрон.

Традиционный военный парад на Елисейских полях впервые отменили с 1945 года. Вместо него на площади Конкорд состоялась церемония с относительно скромным числом участников без использования боевой техники. Трансляцию праздника вели республиканские телеканалы, пишет «Интерфакс».

В сокращённом формате в этот раз провели и воздушную часть парада. Над Парижем пронеслись несколько самолётов и вертолётов. Мероприятие продолжалось около часа. Асы пилотажной группы «Патруль де Франс» раскрасили небо не только в цвета французского триколора, но и оставили также белый след в честь медработников.

Скромным была и аудитория праздника. В самой церемонии приняли участие менее 5 тысяч человек в соответствии с санитарными требованиями для массовых мероприятий на фоне пандемии. Среди них — 2,5 тыс. обычных зрителей, из них 1,4 тыс. — непосредственно врачи, работающие с COVID-положительными пациентами, госслужащие из профильных ведомств и общественники. Также пригласили членов семей врачей, погибших во время вспышки инфекции.

Наблюдаются признаки возвращения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Францию, но Париж готов ко второй волне пандемии, заявил Макрон во время телевизионного интервью. Он отметил, что в стране есть необходимые запасы масок, респираторов и лекарств. По данным института Джонса Хопкинса на 14 июля 2020 года, во Франции зарегистрировано 209 640 случаев COVID-19, умерли 30 032 гражданина республики, 78 722 вылечились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днём взятия Бастилии. В своей телеграмме российский лидер отметил, что связи РФ и Франции имеют богатую историю.