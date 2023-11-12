Полиция Лондона задержала около 150 человек на протестах за Палестину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Лондона заявила о задержании порядка 150 участников пропалестинских протестов, проходивших в столице Великобритании в субботу, 11 ноября. По информации правоохранителей, опубликованной в социальной сети Twitter (X), задержанные запускали пиротехнику.

Офицеры задержали отколовшуюся группу из примерно 150 человек, участвовавших в пропалестинской демонстрации на улице Гросвенор-плейс, — говорится в сообщении.

По словам властей, многие запускавшие пиротехнику манифестанты были в масках. Кроме того, стражи порядка задержали 82 активиста, устроивших стычки с правоохранителями. Нарушители пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.

Акция в поддержку Палестины, прошедшая в Лондоне 11 ноября, может стать самой масштабной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По оценке организаторов, в ней намеревались принять участие более 500 тысяч человек. Правопорядок обеспечивали около двух тысяч сотрудников полиции. При этом около тысячи были привлечены для подкрепления из других регионов страны.

Ранее в центре Афин прошел массовый митинг с участием 3000–4000 человек. Участники акции выступили в поддержку палестинского народа и осудили атаки Израиля по сектору Газа. Манифестация была организована у стен парламента членами Коммунистической партии Греции и профсоюзом Всегреческий боевой фронт.