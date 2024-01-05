Полиция Лондона отреагировала на имя принца Эндрю в «списке Эпштейна» Полиция Лондона не начнет расследование против принца Эндрю по делу Эпштейна

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III разговаривает со своим братом принцем Эндрю

Полиция Лондона не намерена начинать расследование по делу о сексуальном насилии в отношении принца Эндрю — брата короля Великобритании Карла III, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Причину отказа там объяснили отсутствием новых доказательств.

Как и в любом другом вопросе, если новая и актуальная информация будет представлена нашему вниманию, то мы оценим ее. Никакого расследования начато не было, — говорится в сообщении.

Ранее американский суд опубликовал документы по делу миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Имя принца Эндрю в рассекреченных документах встречалось более 70 раз. Члены антимонархической группы Republic обратились в Скотленд-Ярд с требованием начать расследование против члена монаршей семьи.

Одной из пострадавших в документах названа Вирджиния Джеффри. Она призналась, что ее продавали принцу Эндрю, а также Гленну Дубину. Последний — близкий друг Билла Гейтса и один из главных донаторов Bill Gates Foundation и Демократической партии.

Также среди секс-партнеров Вирджинии Джеффри в опубликованных документах называются Билл Ричардсон (экс-губернатор Нью-Мехико и посол США в ООН), принц Эндрю и некий «второй принц», имя которого не раскрывается, владелец отелей во Франции и друг Наоми Кэмпбелл Марвин Мински, являющийся лауреатом премии Алана Тьюринга, один из создателей ранних моделей искусственного интеллекта. Последний умер в 2016 году.