Полиция Чехии отложила дело о взрывах во Врбетице

Фото: policie.cz

Чешская полиция отложила уголовное дело о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, которые унесли жизни двух граждан республики, заявил начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек. Ущерб от взрывов, которые произошли 16 октября 2014 года и 3 декабря 2014 года, в материальном отношении составил порядка $47 млн.

Полиция Чехии — Национальный центр борьбы с организованной преступностью службы криминальной полиции и расследований — отложила <...> расследование, касающееся дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, — говорится в сообщении.

В конце 2014 прогремели два крупных взрыва на складах в чешской деревне Врбетице. Первый взрыв случился 16 октября, в ходе которого взорвались 50 тонн боеприпасов и который привёл к смерти двух сотрудников Imex Group. Второй — 3 декабря на объекте, в котором складировалось 13 тонн взрывчатки. В результате взрывов были эвакуированы жители близлежащих сел.

Чешские власти возложили ответственность на военную разведку России. В ведомстве утверждают, что такая операция была осуществлена с целью «воспрепятствовать поставке оружия и боеприпасов в области, где проводила свои операции российская армия». По мнению полиции, те, кто организовал взрывы во Врбетице на краткое время прибыли в Чехию из России.

В апреле 2021 года власти Болгарии обвинили шестерых россиян в причастности ко взрывам, произошедшим на складах и промышленных предприятиях в стране. Помимо этого, троим из них было предъявлено обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева. Российские власти указали на недостаточность доказательств и заявили, что подобные обвинения — часть широкомасштабной кампании против Москвы.