Пограничники раскрыли, каким путем украинцы пытаются спастись от призыва Погранслужба Украины: чаще всего жители пытаются покинуть страну через Молдавию

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Граждане Украины, как правило, пытаются покинуть страну через Молдавию, рассказал представитель госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По его словам, они уезжают через транзитную дорогу в Одесской области. При этом нередко машины бросают прямо на трассе. Украинская погранслужба делает все, чтобы предотвратить подобные побеги, добавил он.

Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии, — сообщил Демченко.

Ранее сообщалось, что житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт. Для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники госпогранслужбы задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, купленной в интернете за 200 тысяч рублей.