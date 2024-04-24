Бежавший от мобилизации украинец попытался доплыть до Молдавии на матрасе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Украины попытался пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать принудительной отправки на фронт, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). По ее данным, для этого мужчина использовал надувной матрас. Он попытался переплыть реку Днестр, однако сотрудники ГПСУ задержали его. Позднее стало известно, что уклонист переплывал реку по инструкции, купленной в интернете за 200 тысяч рублей.

Момент задержания мужчины был снят на видео и опубликован в официальном Telegram-канале украинского ведомства. На кадрах видно, как он плывет на надувном матрасе, гребя руками. При этом на спине у него виден рюкзак. После задержания сотрудники погранслужбы выяснили, что при себе у мужчины были сменная одежда и мобильный телефон. При этом уточняется, что мужчина должен был заплатить еще 200 тысяч рублей авторам инструкции после того, как пересечет границу с Молдавией. По словам представителей ГПСУ, уклониста привлекут к административной ответственности.

В Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что каждый день на пунктах пропуска задерживают 10 человек с поддельными документами. С их помощью они пытаются покинуть пределы страны. Спикер ГПСУ Андрей Демченко также заявил, что были зафиксированы попытки подкупа пограничников.