Подполье сообщило об ударе ВС России по складу в Вознесенске Подпольщик Лебедев: мэр Вознесенска ранен при ударе по складу БПЛА и снарядов

Фото: МЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по складу беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов рядом со зданием вокзала в Вознесенске Николаевской области Украины. Согласно его сведениям, склад находился в торговом центре «Памира», при атаке пострадал глава города Евгений Величко. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Из Вознесенска сообщили: прилетело возле «Памира» — это торговый центр [со] строительными материалами, рядом с ж/д вокзалом. <...> Как минимум одно здание было заполнено БПЛА и разными боеприпасами. Сообщают, что мэр Вознесенска ранен, — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что склад стройматериалов является личным бизнесом главы Вознесенска. По словам Лебедева, в момент прилета в здании также могли находиться военные офицеры и городские чиновники.

Ранее Лебедев сообщал об ударе Вооруженных сил России по складу в порту Черноморска Одесской области Украины. Лебедев отметил, что местоположение объекта держалось в строжайшем секрете. Минобороны России также не комментировало эту информацию.