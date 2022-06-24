Отказ Грузии в членстве в ЕС объяснили отсутствием пересечений с Россией Политолог Асафов: Грузия не получила членство в ЕС из-за непересечений с Россией

Фото: Shutterstock

Вопрос предоставления статуса кандидата в Евросоюз является исключительно политическим, именно поэтому подобные меры приняты насчет Украины и Молдавии, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, у Грузии нет пересечений с пророссийскими интересами, по этой причине страна пока может подождать со статусом кандидата в ЕС. Грузия не получит этого статуса, даже если она введет санкции против России.

В Грузии никаких контуров пересечений с российскими или пророссийскими интересами нет, поэтому Грузия подождет. Все остальное — это безусловно символический жест, как и было сказано на площадке саммита глав государств Евросоюза, — считает Асафов.

По мнению политолога, весьма вероятно введение санкций Молдавии против России. Об этом ранее высказался спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Этот сценарий абсолютно вероятен, сейчас будут смотреть на то, что наносит ущерб России больше, чем Молдавии, а если Евросоюз может этот ущерб компенсировать, то будут санкции вводить. Это очевидная позиция, я не вижу здесь ничего удивительного, они об этом заявляли и ранее. Вопрос только в том, какие резкие меры могут серьезно повлиять на экономику, на товарооборот, хотя сейчас он не очень в позитивном ключе, — подытожил Асафов.

Саммит глав государств Евросоюза готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС, но только после выполнения ею ряда условий, сообщил в своём Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Какие именно это условия, не называется.

Накануне депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕC.