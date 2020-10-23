Почтовая марка из туалетной бумаги появилась в Австрии

Почта Австрии выпустила марку из трёхслойной туалетной бумаги. Она посвящена соблюдению социальной дистанции во время пандемии COVID-19.
На марке изображён слонёнок, которого местные власти выбрали в качестве символа безопасного расстояния. Длина слонёнка определена в один метр, а для сравнения на марку помещены изображения мухи и мыши, размеры которых указаны как 1 см и 10 см соответственно.
Выбор материала для марки австрийская почта объяснила желанием поиронизировать над паническими настроениями, имевшими место в начале пандемии.
Все сборы от продажи марки будут направлены на благотворительность,
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Австрия находится на 56-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 74,4 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 954.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 был выявлен у главы МИД страны Александера Шалленберга. Предполагается, что министр заразился во время одного из заседаний ведомства.