Почтовая марка из туалетной бумаги появилась в Австрии

https://static.news.ru/photo/4ba7fc96-1545-11eb-b647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Österreichische Post AG/facebook.com

Почта Австрии выпустила марку из трёхслойной туалетной бумаги. Она посвящена соблюдению социальной дистанции во время пандемии COVID-19.

На марке изображён слонёнок, которого местные власти выбрали в качестве символа безопасного расстояния. Длина слонёнка определена в один метр, а для сравнения на марку помещены изображения мухи и мыши, размеры которых указаны как 1 см и 10 см соответственно.

Выбор материала для марки австрийская почта объяснила желанием поиронизировать над паническими настроениями, имевшими место в начале пандемии.

Все сборы от продажи марки будут направлены на благотворительность, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Австрия находится на 56-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 74,4 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 954.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 был выявлен у главы МИД страны Александера Шалленберга. Предполагается, что министр заразился во время одного из заседаний ведомства.