«Почему мэр молчит?»: в Киеве заявили о тотальной социальной катастрофе Аналитик Кущ: в одном из жилмассивов Киева происходит социальная катастрофа

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«Тотальная социальная катастрофа» разворачивается в киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электричества, заявил украинский экономист и аналитик Алексей Кущ на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, местным жителям дают электроэнергию лишь на пару часов ночью и днем.

На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем, — написал он.

Как отметил экономист, в Позняках преимущественно установлены электроплиты, при этом там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды. При этом в Днепропетровской области электричество не отключают уже несколько дней, обратил внимание Кущ.

Аналитик напомнил, что формально лимиты на потребление электроэнергии определяет «Укрэнерго». Но, по его словам, предприятие делает это «слишком случайно».

По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили «чемоданы» для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит? — заключил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что гражданам придется сделать экономию электроэнергии частью своей повседневной жизни на ближайшие несколько лет. По его словам, из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры необходимо начать экономить электричество на всех уровнях.