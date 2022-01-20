Песков разъяснил ситуацию по встрече Путина и Зеленского

Никакой подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время не ведётся. Происходит лишь накачивание Украины оружием со стороны внешних партнёров. Кроме того, Киев продолжает не соблюдать Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что хотел бы способствовать проведению встречи Путина и Зеленского тет-а-тет.

По этой встрече нет ничего, — заявил Песков.

Он рассказал, что власти Украины не выполняют взятых на себя обязательств и продолжают запасаться оружием.

Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер, — сказал чиновник.

19 января Эрдоган предложил провести в Турции переговоры между лидерами России и Украины для урегулирования разногласий. Также стало известно, что Эрдоган планирует отдельно посетить Украину в ближайшее время. В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.