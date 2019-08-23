https://static.news.ru/photo/3cf35d6a-c598-11e9-8483-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Петр Сивков/ТАСС

Уверенность в скором завершении конфликта в Донбассе выразил первый украинский президент Леонид Кравчук. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Кравчук пояснил, что видит «первые симптомы», которые позволяют ему так думать.

Позавчера говорили, что нормандского формата скоро не будет, а на встрече Макрона с Путиным приняли решение, что будет в ближайшее время. Это не просто так. Это первый сигнал, — сказал он.

Экс-глава государства отметил, что подвижки к этому замечают иностранные дипломаты. По словам первого президента, на эту тему с ним говорил американский посол, сообщил ТАСС .

Если бы все политические силы вместе с властью шли одной дорогой к миру, то разрешение конфликта произошло бы быстрее, считает Кравчук. Он также выразил надежду на то, что завершение конфликта на юго-востоке страны вся Украина отметит парадом и народным маршем.

При этом нынешнее правительство считает, что быстро разрешить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом заявил лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Ранее бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, почему пятый украинский президент Пётр Порошенко так и не объявил России войну.