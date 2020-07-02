Переговоры ЕС и Великобритании сорвались из-за рыбы

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Евросоюз и Великобритания 2 июля досрочно прекратили очередной раунд переговоров по Brexit.

Первая с начала пандемии коронавируса встреча групп переговорщиков состоялась 29 июня. После четырёх дней очных переговоров представитель ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что между Евросоюзом и Британией сохраняются серьёзные разногласия.

Представитель британского премьер-министра Дэвид Фрост сказал, что встреча была очень важна, однако по ряду вопросов прийти к консенсусу вновь не удалось, передаёт ТАСС.

Наиболее острым остаётся вопрос вылова рыбы. В Европе настаивают, что Лондон должен предоставить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. Однако в Великобритании считают это неприемлемым и несовместимым со статусом независимого прибрежного государства.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет. Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября 2020 года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года, писал NEWS.ru.