В Еврокомиссии исключили продление торговых переговоров с Великобританией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет.
Об этом она
Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря, — сказала глава Еврокомиссии.
Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября текущего года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период Brexit. Об сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен