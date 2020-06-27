Европа

В Еврокомиссии исключили продление торговых переговоров с Великобританией

16:28, 27 июня 2020
Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет.

Об этом она сказала в интервью изданию Handelsblatt. По её словам, подать заявку на продление переговоров Великобритания может до конца июня.

Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря, — сказала глава Еврокомиссии.

Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября текущего года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период Brexit. Об сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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