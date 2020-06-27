В Еврокомиссии исключили продление торговых переговоров с Великобританией

https://static.news.ru/photo/7d92f9d6-b87a-11ea-b657-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет.

Об этом она сказала в интервью изданию Handelsblatt. По её словам, подать заявку на продление переговоров Великобритания может до конца июня.

Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря, — сказала глава Еврокомиссии.

Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября текущего года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период Brexit. Об сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.