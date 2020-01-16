https://static.news.ru/photo/22ebce3a-3847-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: ALEX HALADA/www.imago-images.de/Global Look Press

Австрийскую народную партию (АНП), лидером которой является канцлер страны Себастьян Курц, оштрафовали на €800 тысяч за превышение лимита расходов на избирательную кампанию 2017 года.

Штраф на партию наложил независимый орган, контролирующий прозрачность политических сил. Кроме того, партию канцлера Австрии обязали выплатить дополнительные €80 тысяч за принятие незаконных пожертвований, в том числе земельного участка у озера Мондзе, который был передан молодёжному крылу АНП.

За оставшиеся до выборов 82 дня партии вправе потратить не более €7 млн на избирательную кампанию. Два года назад Австрийская народная партия превысила этот лимит почти на €6 млн, инвестировав €12,96 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 января 2020 года федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое правительство во главе с канцлером Курцем.