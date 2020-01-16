Австрийскую народную партию (АНП), лидером которой является канцлер страны Себастьян Курц, оштрафовали на €800 тысяч за превышение лимита расходов на избирательную кампанию 2017 года.
Штраф на партию наложил независимый орган, контролирующий прозрачность политических сил. Кроме того, партию канцлера Австрии обязали выплатить дополнительные €80 тысяч за принятие незаконных пожертвований, в том числе земельного участка у озера Мондзе, который был передан молодёжному крылу АНП.
За оставшиеся до выборов 82 дня партии вправе потратить не более €7 млн на избирательную кампанию. Два года назад Австрийская народная партия превысила этот лимит почти на €6 млн, инвестировав €12,96 млн.
Как ранее писал NEWS.ru, 7 января 2020 года федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое правительство во главе с канцлером Курцем.
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