Партия Ле Пен меняет риторику по России перед выборами во Франции Партия Ле Пен перед выборами удалила с сайта планы углубить отношения с РФ

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марин Ле Пен

Французская правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен удалила с сайта упоминание о планах развивать дипломатические связи с РФ, сообщила газета Politico. Это произошло в преддверии внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Франции — Национальное собрание.

Со страницы партии пропала ссылка на один из программных буклетов кампании Ле Пен двухлетней давности, который был посвящен обороне. В буклете предлагалось искать союза с Москвой «по определенным вопросам» и дистанцироваться от Вашингтона.

Также в нем содержались положения о приостановке совместных с Германией оборонных проектов и выходе из-под объединенного военного командования НАТО. В Politico объяснили решение удалить эти пункты и смягчить риторику желанием «укрепить свой авторитет на мировой арене» перед выборами.

Ранее на фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.