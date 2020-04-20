Папа римский перенёс на год Всемирную встречу семей

https://static.news.ru/photo/8cdb23f8-8320-11ea-8272-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Ã‚ÂVatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск из-за коронавируса перенёс Всемирную встречу семей и Всемирные дни молодёжи на год.

Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, согласно новым планам, Всемирная встреча семей пройдёт в Риме в июне 2022 года, а Дни молодёжи состоятся в Лиссабоне в августе 2023 года, передаёт ТАСС.

Ранее Ватикан продлил меры по противодействию коронавирусу до 3 мая. В настоящее время собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов. Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L'Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана, писал NEWS.ru.