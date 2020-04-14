Ватикан продлил меры по противодействию коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f6c2bf1e-7e49-11ea-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roma / Ipa/Global Look Press

Особые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса в Ватикане, будут продлены до 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба государства.

Святой престол продлевает вплоть до 3 мая включительно все меры, которые были приняты до сих пор, чтобы противостоять чрезвычайной медико-санитарной ситуации в связи с COVID-19, — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов. Наряду с этим приостановлена работа почтового отделения, книжных магазинов издательства и фотослужбы газеты L'Osservatore Romano, а также столовой для служащих Ватикана.

Отмечается, что все богослужения и обряды с участием папы римского Франциска проходят без многочисленных паломников в присутствии лишь нескольких представителей духовенства и мирян. Онлайн-трансляцию этих событий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.